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Samsung Galaxy A91: раскрыты характеристики смартфоны

Samsung Galaxy A91: раскрыты характеристики смартфоны
19:27 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Мы уже слышали о том, что Samsung готовит новый смартфон серии А - Galaxy A91. И вот ресурс SamMobile разузнал полные характеристики новинки.

Какой он - Galaxy A91. Итак, как и Galaxy A90, новая модель получит 6,7-дюймовый Infinity-U дисплей с разрешением Full HD+, но поддержки 5G лишится.

Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, объем которого можно увеличить с помощью карты памяти microSD до 512 ГБ.

Основная камера тройная: 48-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельный широкоугольный объектив и датчик глубины на 5 МП. Фронтальная камера 32-мегапиксельная (f/2.2). 

Также подтверждается информация о поддержке быстрой зарядки мощностью 45 Вт, как у Galaxy Note 10. Правда, пока непонятно, будет ли зарядка идти в комплекте либо пользователям придется покупать ее отдельно. Емкость аккумулятора Galaxy A91 4500 мАч.

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Кроме того, "в комплекте" Bluetooth 5.0, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), порт USB Type-C и, скорее всего, Android 10 "из коробки".

Когда ждать?

Изначально источники говорили, что Samsung Galaxy A91 выйдет в 2020 году. Однако теперь есть информация о том, что смартфон может дебютировать до конца года.

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Смартфон, Технологии, Гаджет, Galaxy A91, Samsung Galaxy A91.
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