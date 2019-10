Появились новые фото iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8 и настройками iPhone 11(Фото)

Чего ждать?

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) уверяет, что iPhone SE 2 получит дизайн iPhone 8. На рендерах мы видим довольно толстые рамки и круглую кнопку Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.

На задней панели расположена одинарная основная камера, которая немного возвышается над поверхностью. По слухам, даже несмотря на один модуль, камера будет снимать на уровне современных флагманов.

The iPhone SE 2 will reportedly be little more than an iPhone 8 with an A13 chip, more RAM: https://t.co/mJtWZESQc8 pic.twitter.com/NqiSRftGj9

— (@macworld) 3 октября 2019 г.