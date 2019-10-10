Появились новые фото iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8 и настройками iPhone 11(Фото)

Новости технологии:Все больше прогнозов аналитиков твердят о том, что Apple все-таки готовит преемника своего популярного доступного смартфона iPhone SE.

Чего ждать?

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) уверяет, что iPhone SE 2 получит дизайн iPhone 8. На рендерах мы видим довольно толстые рамки и круглую кнопку Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.

На задней панели расположена одинарная основная камера, которая немного возвышается над поверхностью. По слухам, даже несмотря на один модуль, камера будет снимать на уровне современных флагманов.

iPhone SE 2 : aussi puissant que l’iPhone 11, design similaire à l’iPhone 8 et sortie début 2020https://t.co/WflxsxxI8j pic.twitter.com/NsJ1ekTqvB —(@iPhoneAddictFr) 3 октября 2019 г.

The iPhone SE 2 will reportedly be little more than an iPhone 8 with an A13 chip, more RAM: https://t.co/mJtWZESQc8 pic.twitter.com/NqiSRftGj9 — (@macworld) 3 октября 2019 г.

Вместе со старым дизайном iPhone SE 2 должен получить новую "начинку". Речь идет о чипе A13, который используется в моделях линейки iPhone 11. Кроме того, смартфону приписывают LCD-дисплей на 4.7 дюймов, 3 ГБ оперативной памяти разъем Lightning, а не USB-C.

Когда?

Минг-Чи Куо прогнозирует, что iPhone SE 2 выйдет в первом квартале 2020 года. Но официальной информации о нем пока нет.