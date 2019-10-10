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Четверг, 10.10.2019
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Появились новые фото iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8 и настройками iPhone 11(Фото)

Появились новые фото iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8 и настройками iPhone 11(Фото)
20:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Все больше прогнозов аналитиков твердят о том, что Apple все-таки готовит преемника своего популярного доступного смартфона iPhone SE.

Чего ждать?

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) уверяет, что iPhone SE 2 получит дизайн iPhone 8. На рендерах мы видим довольно толстые рамки и круглую кнопку Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.

На задней панели расположена одинарная основная камера, которая немного возвышается над поверхностью. По слухам, даже несмотря на один модуль, камера будет снимать на уровне современных флагманов.

 

Стало известно, почему выпуск бюджетного iPhone SE2 очень выгоден Apple

Вместе со старым дизайном iPhone SE 2 должен получить новую "начинку". Речь идет о чипе A13, который используется в моделях линейки iPhone 11. Кроме того, смартфону приписывают LCD-дисплей на 4.7 дюймов, 3 ГБ оперативной памяти разъем Lightning, а не USB-C.

Когда?

Минг-Чи Куо прогнозирует, что iPhone SE 2 выйдет в первом квартале 2020 года. Но официальной информации о нем пока нет.

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Apple, iPhone, Смартфон, Бюджетный смартфон, iPhone 8, iPhone SE 2, iPhone 11.
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