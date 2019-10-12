Xiaomi собирает деньги на смарт-матрас (Видео)

Новости технологии:Xiaomi собирает средства на умный матрас Chanitex.

Компания Xiaomi добавила новый продукт на своей краудфандинговой платформе — умный матрас Chanitex.

Как это работает

Chanitex представляет собой несколько слоёв хлопка с сеткой труб из ПВХ (поливинилхлорида) в среднем слое и отдельный модуль. В нём нагревается вода, которая потом перетекает в трубки и таким образом нагревает матрас. Он также оснащён 12-тью функциями защиты: от выливания воды, недостаточного количества жидкости, перегрева или переохлаждения и другими. Через 15 часов работы устройство автоматически выключается.

Настраивать температуру можно с помощью приложения MIJIA. Она регулируется от 25 °C до 60 °C. Высокая температура может использоваться, чтобы убить жуков и клещей.

Продажи начнутся 27 октября, стоимость Chanitex на этапе сбора средств — $197. Позже цена может подняться.