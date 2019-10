Remote Play Together: Valve анонсировал новую функцию в Steam

Valve планирует дать геймерам еще один повод не выходить из дома и не встречаться с реальными людьми.

Что известно

На сайте для разработчиков Steamworks компания анонсировала Remote Play Together, которая позволит геймерам наслаждаться локальным кооперативом через интернет.

«Сегодня наша команда анонсировала еще одну замечательную новую функцию, которая будет встроена в Steam — Remote Play Together. Она позволит друзьям играть в игры с локальным кооперативом через Интернет, как если бы они находились вместе в одной комнате», — написал дизайнер интерфейса Valve Олден Кролл.

Today our team announced another great new platform feature that will be built into Steam: Remote Play Together. This will allow friends to play local co-op games together over the internet as though they were in the same room together. https://t.co/jEZyGoXEfc

— Alden Kroll (@aldenkroll) October 10, 2019