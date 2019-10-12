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Huawei, возможно, вскоре вернет сервисы Google на свои смартфоны

Huawei, возможно, вскоре вернет сервисы Google на свои смартфоны
06:06 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Дональд Трамп может снять некоторые санкции в отношении Huawei и это поможет вернуть сервисы Google на их смартфоны.

Похоже, президент США Дональд Трамп решил сменить гнев на милость (в какой раз?) и снять некоторые санкции в отношении китайской компании Huawei. Но пока говорить об окончательном решении рано.

Что это значит

Американские СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что администрация Дональда Трампа подумывает выдать некоторым компаниям лицензии и таким образом разрешить им возобновить сотрудничество с Huawei. То есть все санкции снимать не собираются, но планируют ослабить «хватку».

Этот шаг позволит снизить напряженность в торговых отношениях Америки с Китаем.

К сожалению, о каких именно компаниях идет речь — пока неизвестно.

В первую очередь, всех волнует вопрос о возобновлении сертификации Google, то есть сможет ли компания снять запрет на предустановку своих сервисов на смартфонах Huawei. Безусловно, флагманы семейства Mate 30 оказались интересными новинками, но европейских пользователей точно не привлекают устройства без приложений Google. Готовы ли США выдать Google лицензию на сотрудничество с Huawei — пока непонятно.

Ранее глава Huawei уверял, что в случае отмены санкций производитель вернет сервисы Google на свои смартфоны всего за одну ночь.

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Китай, США, Huawei, Операционная система, Дональд Трамп, OC.
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