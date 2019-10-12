Робота наделили чувством осязания: теперь он может обниматься

Новости технологии:Инженеры полностью покрыли робота чувствительной искусственной кожей, что делает его безопасным для объятий.

Инженеры из Технического университета Мюнхена создали чувствительную к прикосновениям синтетическую кожу, которая наделит роботов чувством осязания. С помощью материала они создали первого гуманоидного робота, все тело которого покрывает искусственная кожа, говорится в сообщении университета.

Искусственная кожа представляет собой набор шестиугольных сенсорных ячеек, которые устанавливаются на тело гуманоидного робота. Ранее ученые оснастили небольшого робота 31 ячейкой искусственной кожи.

В ходе нового эксперимента исследователи создали робота, тело которого полностью покрыто искусственной чувствительной кожей — вплоть до подошв. Кожа собрана из 1 260 ячеек. Это позволило роботу балансировать одной ноге и ходить по неровной поверхности, а также не раздавить человека при объятиях.

Главная сложность, с которой столкнулись авторы разработки, — вычислительная мощность. Она требуется для быстрой обработки данных с почти 13 тыс. датчиков, установленных в пластинах искусственной кожи. Решить проблему удалось, распределив вычислительную мощность только на те участки, которые в реальном времени тактильно взаимодействуют со средой.