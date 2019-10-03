Скачать
Четверг, 03.10.2019
"Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
"Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
Правоохранители пришли с обысками на ряд предприятий ОПК Украины
Правоохранители пришли с обысками на ряд предприятий ОПК Украины
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии
Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии

Никто не заметит: Кальмары вдохновили ученых на создание нового типа подводных роботов

Никто не заметит: Кальмары вдохновили ученых на создание нового типа подводных роботов
03:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Ученые исследовали механику жидкости, чтобы создать похожего на кальмара робота — быстрого, тихого и незаметного.

Вдохновленные уникальной и эффективной стратегией плавания головоногих моллюсков, ученые разработали водного робота, который имитирует форму их движения. Об этом написано в работе Physics of fluids.

Эти высокоскоростные роботы, похожие на кальмаров, сделаны из умных материалов, которые затрудняют их обнаружение — преимущество, которое имеет потенциальное использование для военной разведки и научного применения, — при сохранении низкого воздействия на окружающую среду.

Физики Сяобо Би и Цян Чжу использовали численное моделирование, чтобы проиллюстрировать физические механизмы и механику жидкости в методе плавания кальмара, который использует прерывистые импульсы через импульсное реактивное движение. Используя эту форму передвижения, новое устройство может достигать впечатляющих скоростей, как и кальмары.

Во время плавания эти кальмароподобные машины всасывают воду в камеру давления и затем выталкивают ее. Устройство с мягким телом можно использовать в качестве платформы для мониторинга окружающей среды, одновременно используя эту функцию для тестирования проб воды во время плавания.

Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии

"В дополнение к двумерному и трехмерному численному моделированию, представленному в этой статье, мы работаем с междисциплинарной командой над созданием прототипа механического устройства для выполнения плавания и маневров по прямой. Этот проект будет сочетать динамику, управление, интеллектуальные материалы и роботизированный дизайн", - говорит Цян Чжу, физик и создатель робота.

Далеко-далеко в космосе: NASA хочет изучить кентавров

Устройство может использоваться в качестве автономного пловца или гребного винта подводного транспортного средства. Исследователи со сделанным прототипом пока не смогли поддерживать скорости, которые могут длиться более нескольких циклов из-за турбулентности и нестабильности, но они работают над способами преодоления этого. Чжу надеется, что этот опыт послужит отправной точкой для более сложных моделей и экспериментальных исследований для разработки таких роботов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Робот, Физика, Кальмары, Жидкости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
03 Генк 0:0 Наполи: события матча
04 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
05 Экс-посол США в Украине: Россия может попытаться "творить мир"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Впереди еще много шагов&quot;: Меркель подтвердила встречу &quot;нормандского формата&quot;
Меркель подтвердила встречу "нормандского формата"
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Будьте бдительны: продукты, которые могут спровоцировать рак (Фото)
Будьте бдительны: продукты, которые могут спровоцировать рак (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь