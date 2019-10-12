Huawei готовится представить новую серию смартфонов: известна дата анонса (Фото)

Новости технологии:Всего месяц назад компания Huawei представила флагманы семейства Mate 30, а теперь готовится к новой презентации, и на этот раз это тоже смартфон.

Что, когда и где покажут?

Аналитик компании Atherton Research Джеб Су (Jeb Su) сообщает, что презентация состоится 17 октября в Париже. Французские журналисты уже получили приглашение на мероприятие.

Причем в электронных письмах, которые отправили представителям СМИ, отмечается, что это будет новая серия смартфонов. Какая именно - неизвестно.

Но на самом приглашении изображен смартфон с безрамочным дизайном, без вырезов и отверстий. Куда спрятана фронтальная камера - непонятно, но, возможно, это будет первая модель Huawei с подэкранной фронталкой.