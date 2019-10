Microsoft расширила функционал клавиатуры: теперь там есть смайлики

Компания Microsoft представила клавиатуру с новыми "дополнительными" клавишами.

Об этом сообщает The Verge.

"Компания Microsoft выпустила проводную эргономичную клавиатуру и более компактную беспроводную с Bluetooth. И на них появились две новые клавиши", - говорится в сообщении.

Microsoft has a new keyboard with dedicated Office and... wait for it... EMOJI buttons pic.twitter.com/44nnYn3gYe

— Zac Bowden (@zacbowden) October 11, 201