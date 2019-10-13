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Huawei Mate X теперь можно купить: эксклюзивная распаковка смартфона (Видео)

Huawei Mate X теперь можно купить: эксклюзивная распаковка смартфона (Видео)
22:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Samsung уже начала продажи своего складного смартфона Galaxy Fold, теперь очередь дошла и до его конкурента - Huawei Mate X.

Когда?

Китайские источники уверяют, что Huawei уже начала массовое производство Mate X. В продажу смартфон должен поступить к концу октября. Правда, изначально необычный гаджет появится в Китае и ограниченным тиражом. 

А в это время в сети появилось видео распаковки Huawei Mate X. В ролике смартфон раскрывают и закрывают, но не включают.

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Также в комплекте идет необычный футляр для складного смартфона - вместо обычного чехла.

Напомним, Huawei Mate X представили еще в феврале на выставке MWC 2019, но с продажами производитель не стал спешить: после провала Samsung Galaxy Fold компания решила доработать устройство и провести тщательные тесты.

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Смартфон, Телефон, Huawei Mate X, Mate X.
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