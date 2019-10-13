Huawei Mate X теперь можно купить: эксклюзивная распаковка смартфона (Видео)

Новости технологии:Samsung уже начала продажи своего складного смартфона Galaxy Fold, теперь очередь дошла и до его конкурента - Huawei Mate X.

Когда?

Китайские источники уверяют, что Huawei уже начала массовое производство Mate X. В продажу смартфон должен поступить к концу октября. Правда, изначально необычный гаджет появится в Китае и ограниченным тиражом.

А в это время в сети появилось видео распаковки Huawei Mate X. В ролике смартфон раскрывают и закрывают, но не включают.

Также в комплекте идет необычный футляр для складного смартфона - вместо обычного чехла.

Напомним, Huawei Mate X представили еще в феврале на выставке MWC 2019, но с продажами производитель не стал спешить: после провала Samsung Galaxy Fold компания решила доработать устройство и провести тщательные тесты.