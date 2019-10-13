Huawei Mate X теперь можно купить: эксклюзивная распаковка смартфона (Видео)

Когда?
Китайские источники уверяют, что Huawei уже начала массовое производство Mate X. В продажу смартфон должен поступить к концу октября. Правда, изначально необычный гаджет появится в Китае и ограниченным тиражом.
А в это время в сети появилось видео распаковки Huawei Mate X. В ролике смартфон раскрывают и закрывают, но не включают.
Mate X unboxing reveal similar carrying case as Huawei-Gentlemonster smart glasses.#HuaweiMateX pic.twitter.com/XFuzeClyNM
— (@RODENT950) 13 октября 2019 г.
Также в комплекте идет необычный футляр для складного смартфона - вместо обычного чехла.
Напомним, Huawei Mate X представили еще в феврале на выставке MWC 2019, но с продажами производитель не стал спешить: после провала Samsung Galaxy Fold компания решила доработать устройство и провести тщательные тесты.