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Гендиректор Huawei пообещал, что HarmonyOS составит конкуренцию iOS

Гендиректор Huawei пообещал, что HarmonyOS составит конкуренцию iOS
01:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии:Рен Чжэнфэй заявил, что через несколько лет HarmonyOS составит конкуренцию iOS от Apple.

Генеральный директор и основатель Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) дал интервью изданию Fortune, в котором рассказал о планах компании относительно собственной операционной системы HarmonyOS.

Какие планы

Напомним, HarmonyOS представили в начале августа, как раз в разгар торговой войны между США и Китаем и на фоне введенных США санкций в отношении Huawei. Ее можно использовать на любом типе устройств, будь то смартфон, телевизор, «умные» часы и др. Первыми «ласточками» стали телевизоры.

На презентации представители Huawei обещали, что HarmonyOS будет работать и за пределами Китая. Но пока в смартфонах не спешат менять Android (пусть и с открытым исходным кодом) на HarmonyOS.

Huawei, возможно, вскоре вернет сервисы Google на свои смартфоны

Однако Рен Чжэнфэй уверен, что на «укрепление» HarmonyOS понадобится 2–3 года, и уже через несколько лет она сможет составить серьезную конкуренцию самым популярным на рынке операционным системам, в том числе iOS от Apple.

В то же время глава компании подчеркнул, что Huawei и дальше продолжит использовать Android и надеется на «дружеское сотрудничество» с Google.

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iOS, Huawei, HarmonyOS, Рен Чжэнфэй.
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