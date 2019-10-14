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Xiaomi анонсировала выпуск универсального зарядного устройства "3 в 1"

Xiaomi анонсировала выпуск универсального зарядного устройства "3 в 1"
12:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Производитель отмечает, что аксессуар защищен от перепадов напряжения.

Кроме функций блока питания мощностью 18 Вт устройство получило встроенный PowerBank и стандартный вывод розетки для подключения лэптопа или другой электроники.

Особенности. Новинка представляет собой многофункциональный источник питания для гаджетов различного типа, сообщает Gizmochina.

Устройство подключается к бытовой электросети, а на его корпусе размещены порт USB Type-C с выходной мощностью 18 Вт, два гнезда USB-A и обычная розетка для подключения различных электроприборов. Дополнительно в устройство интегрирован аккумулятор емкостью 5000 мАч – при отсутствии розетки гаджеты можно зарядить в режиме PowerBank.

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Дизайн. Зарядное устройство выполнено в текстурированном металлическом корпусе с LED-индикатором, который показывает остаток емкости АКБ.

Цена и дата выхода. В продажу новинка поступит по цене 22 доллара (около 600 гривен), дата розничного дебюта универсальной зарядки будет объявлена позже.

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Технологии, Зарядное устройство, Техно, Xiaomi, Компания Xiaomi, Зарядки.
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