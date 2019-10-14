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Искусственная сетчатка может "игнорировать" ненужную информацию

Искусственная сетчатка может "игнорировать" ненужную информацию
15:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости технологии:Инженеры научили искусственную сетчатку обрабатывать только полезную визуальную информацию, в следствии чего она не перегревается.

Искусственная сетчатка может восстановить зрение у больных с определенными видами слепоты, но и у них есть свои проблемы. Электроника очень часто перегревается и это определенно не то, что вам нужно в ваших глазах. Теперь инженеры из Стэнфорда нашли способ решить эту "деталь".

Искусственная сетчатка - это датчик с камерой, который имплантируют в заднюю часть внутреннего глаза для сбора свет, попадающего в глаз, и который преобразует его в электро сигналы. Данные сигналы, через массив электродов передаются на другую сторону в нейроны, которые передают их через зрительный нерв в мозг. Мозг в свою очередь обрабатывает то, что видит.

По крайней мере, так оно и должно работать. С сотнями электродов, генерирующих электрические импульсы, в то же время создается огромное количество тепла, которое в основном перегревает ткани в задней части глаза. Очевидно, что это не очень хорошо.

Команда из Стэнфорда нашла способ, как это тепло уменьшить. Исследователи сократить количество данных, которые могут быть получены прямо в глазу и которые обрабатывает и хранит устройство, без потери количества визуальной информации. Эта система предполагает, что если один электрод фиксирует визуальный сигнал, он обрабатывается. Однако если его фиксируют сразу несколько электродов, он считается шумом и игнорируется.

Визуальная информация, переданная датчиком, должна быть оцифрована, а потом сжата, чтобы заставить ее общаться с нейронами в задней части глаза. Раньше это было два отдельных шага, но теперь инженеры объединили их, дабы уменьшить объем данных, которые нужно хранить и передавать.

Используя этот процесс, искусственная сетчатка может работать намного эффективнее, не влияя на объем визуальной информации, которая проходит через нее. В ходе испытаний команда сократила объем данных в 40 раз, при этом пропустив только пять процентов ячеек.

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В настоящее время в этих искусственных сетчатках используется всего несколько сотен электродов, но цифровой сетчатке высокого разрешения потребуется десятки тысяч из них. Нагревание в этом случае было бы еще большей проблемой, поэтому исследователи говорят, что это важный шаг к этой цели.

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Технологии, Сетчатка, Имплант, Техно, Инженерия, искусственная сетчатка.
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