Скачать
Понедельник, 14.10.2019
"Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
"Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
"Нет капитуляции": в полиции отчитались о ситуации в Киеве
"Нет капитуляции": в полиции отчитались о ситуации в Киеве
Где пройдет финал Кубка Украины: назван главный претендент
Где пройдет финал Кубка Украины: назван главный претендент
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане (Фото)
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане (Фото)

Необычно и оригинально: Xiaomi запатентовала новые варианты размещения фронталки

Смотрите фото (4)
Необычно и оригинально: Xiaomi запатентовала новые варианты размещения фронталки
19:23 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Xiaomi представила новые способы скрыть фронтальную камеру.

Индустрия смартфонов постоянно развивается, и существует растущая потребность в инновациях. Одним из аспектов последовательной модификации за последние два года является дисплей. В стремлении получить полноэкранный дисплей были использованы всевозможные решения.

Это и использование надреза, каплевидными вырезами, всплывающего окна (обычный дизайн, дизайн с переворотом или дельфином), скользящего экрана, выдвижные модули камер и т. д. Все эти решения направлены на размещение фронтальной камеры, чтобы освободить место для дисплея.

Теперь новый патент Xiaomi показывает, что у компании есть другие решения.

Патент Xiaomi имеет четыре дизайна. Новые варианты дизайна размещают двойные передние камеры на верхних краях смартфона. Основное различие между тремя из этих конструкций заключается в том, как рамка изгибается вокруг датчика камеры.

Один из патентов по-прежнему имеет лицевую панель с толстым верхом для камеры. Это единственный патент, который имеет задний датчик отпечатков пальцев. Это подразумевает, что эта конструкция, вероятно, предназначена для устройств среднего или начального уровня. Дизайн задней камеры тоже меняется, но ничего особенного.

Xiaomi анонсировала выпуск универсального зарядного устройства "3 в 1"

При подаче патента не всегда указывается дата релиза новинки, по этому не известно, когда появятся эти модели. Также технические характеристики и цена новых смартфонов не объявлена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Технологии, Патент, Техно, Xiaomi, Фронтальная камера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
03 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
04 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
05 Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
&quot;Если РФ согласится&quot;: Пристайко обозначил сроки встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Пристайко обозначил сроки встречи в "нормандском формате"
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь