Необычно и оригинально: Xiaomi запатентовала новые варианты размещения фронталки

Новости технологии:Xiaomi представила новые способы скрыть фронтальную камеру.

Индустрия смартфонов постоянно развивается, и существует растущая потребность в инновациях. Одним из аспектов последовательной модификации за последние два года является дисплей. В стремлении получить полноэкранный дисплей были использованы всевозможные решения.

Это и использование надреза, каплевидными вырезами, всплывающего окна (обычный дизайн, дизайн с переворотом или дельфином), скользящего экрана, выдвижные модули камер и т. д. Все эти решения направлены на размещение фронтальной камеры, чтобы освободить место для дисплея.

Теперь новый патент Xiaomi показывает, что у компании есть другие решения.

Патент Xiaomi имеет четыре дизайна. Новые варианты дизайна размещают двойные передние камеры на верхних краях смартфона. Основное различие между тремя из этих конструкций заключается в том, как рамка изгибается вокруг датчика камеры.

Один из патентов по-прежнему имеет лицевую панель с толстым верхом для камеры. Это единственный патент, который имеет задний датчик отпечатков пальцев. Это подразумевает, что эта конструкция, вероятно, предназначена для устройств среднего или начального уровня. Дизайн задней камеры тоже меняется, но ничего особенного.

При подаче патента не всегда указывается дата релиза новинки, по этому не известно, когда появятся эти модели. Также технические характеристики и цена новых смартфонов не объявлена.