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И ручной пылесос: Xiaomi представила новый бытовой прибор

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И ручной пылесос: Xiaomi представила новый бытовой прибор
21:08 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Xiaomi представила новую модель ручного беспроводного пылесоса — Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C.

Пылесос получил высокоскоростной инверторный двигатель с современной системой фильтрации, а также мощность до 120 Вт и максимальную мощность всасывания 20 кПа. В результате он способен собирать 99,97% пыли, даже самые мелкие частицы диаметром 3 мкм.

Борется Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C и с пылевыми клещами — производитель обещает 99-процентную эффективность.

Внутри установлен аккумулятор, одного заряда которого хватит на 60 минут уборки. Заряжается аккумулятор за 3,5 часа на 100%.

Цена

Стоит такой помощник всего $140. Продажи стартуют 16 октября.

Необычно и оригинально: Xiaomi запатентовала новые варианты размещения фронталки

В комплекте с пылесосом идет несколько насадок для уборки разных поверхностей.

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Пылесос, Технологии, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C, Ручной пылесос.
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