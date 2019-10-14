Но не в Украине: стартовали продажи Samsung Galaxy Fold

Новости технологии:В начале сентября компания Samsung начала продажи своего первого складного смартфона Galaxy Fold. А теперь он начал покорять новые рынки.

Где и когда?

Сейчас смартфон доступен в Южной Корее, США, Великобритании, Германии, Франции и Сингапуре. А в ближайшее время его продажи стартуют в Польше, Японии, Мексике и Швейцарии.

Также 1 ноября Galaxy Fold появится в продаже в Китае. Кстати, в это время там должен выйти и его главный конкурент Huawei Mate X. По данным китайских источников, его продажи должны стартовать в конце этого месяца.

Кроме того, в Южной Корее выпустят третью партию устройств. Как и в двух предыдущих, в ней будет 10 тысяч смартфонов. Несмотря на цену, первые две партии раскупили за считанные часы.

А в Украине?

А вот в Украину Samsung Galaxy Fold не приедет. Это подтвердили представители Samsung. По их словам, изучение спроса показало, что среди украинцев желающих купить такой смартфон будет немного.