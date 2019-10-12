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Новинки от Meizu: компания представила несколько смартфонов в Украине

Новинки от Meizu: компания представила несколько смартфонов в Украине
22:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости технологии:После некоторого перерыва компания Meizu представила в Украине парочку новых смартфонов, которые будут официально продаваться в Украине.

Новинки ориентированы на различные группы пользователей.

Об этом сообщает портал ITC.ua.

Модель MEIZU Note9 предназначена для применения любителями мобильной фотографии. Устройство оснащено двойной камерой на задней панели. Главный модуль выполнен на базе 48-мегапиксельного сенсора и светосильного объектива с диафрагмой f/1.7. Вспомогательный 5-мегапиксельный сенсор предназначен для размытия фона на снимках. Фронтальная камера получила 20-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/2.0.

Смартфон MEIZU Note9 содержит дисплей диагональю 6,2 дюйма с разрешением Full HD+ 2244х1080 точек и небольшим каплеобразным вырезом под фронтальную камеру. 

Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675 с GPU Adreno 612 (частота 2 ГГц) и 4 ГБ оперативной памяти. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4000 мА-ч. Поддерживается быстрая зарядка mCharge с передачей 18 Вт энергии. В устройстве доступны модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth v5.0+BLE и прочее. Работает новинка под управлением операционной системы Android 9, поверх которой установлена оболочка Flyme7. В продаже устройство доступно в чёрном цветовом решении корпуса.

В то же время модель MEIZU M10 ориентирована на молодёжную аудиторию. Эта новинка оснащена 6,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 19.5:9 и разрешением HD+. Дисплей покрыт защитным стеклом с эффектом 2.5D. Устройство содержит 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25 с частотой 2,5 ГГц и GPU Mali-T880. В данном случае тоже предлагаются две модификации, но ёмкость встроенного хранилища является одинаковой и составляет 32 ГБ, а отличия проявляются в объёме оперативной памяти – предлагаются конфигурации с 2 или 3 ГБ ОЗУ. Поддерживается возможность установки карт памяти ёмкостью до 128 ГБ.

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В MEIZU M10 предлагается тройная камера. Главный 13-мегапиксельный модуль дополнен двумя 2-мегапиксельными модулями. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. Также сообщается о наличии 2-диапазонного модуля Wi-Fi, модулей Bluetooth и GPS. Работает MEIZU M10 под управлением чистой операционной системы Android 9. Устройство доступно в продаже с 11 октября по цене 3999 гривень. Новинка будет предлагаеться в нескольких расцветках корпуса: чёрной, синей и красной.

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Meizu, Техно, MEIZU M10, MEIZU Note9.
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