Новинки от Meizu: компания представила несколько смартфонов в Украине

Новинки ориентированы на различные группы пользователей.

Об этом сообщает портал ITC.ua.

Модель MEIZU Note9 предназначена для применения любителями мобильной фотографии. Устройство оснащено двойной камерой на задней панели. Главный модуль выполнен на базе 48-мегапиксельного сенсора и светосильного объектива с диафрагмой f/1.7. Вспомогательный 5-мегапиксельный сенсор предназначен для размытия фона на снимках. Фронтальная камера получила 20-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/2.0.

Смартфон MEIZU Note9 содержит дисплей диагональю 6,2 дюйма с разрешением Full HD+ 2244х1080 точек и небольшим каплеобразным вырезом под фронтальную камеру.

WARNING - How to unlock bootloader and install TWRP on MEIZU Note 9 (Unofficial Method)https://t.co/GcpbXXAY1W ReaMEIZU#MEIZU #MEIZUNote9https://t.co/NTukwMBc0ehttps://t.co/Gw4GU62E6Jhttps://t.co/LvkYnAk2Ghhttps://t.co/AM4lNFFRjRhttps://t.co/81h77sT3xj pic.twitter.com/njyZYINxW5

— MEIZU Fans Global (@MEIZUFansGlobal) August 24, 2019