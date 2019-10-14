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Понедельник, 14.10.2019
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Пришельцы атакуют: дебютный трейлер стратегии Terra Invicta (Видео)

Пришельцы атакуют: дебютный трейлер стратегии Terra Invicta (Видео)
22:15 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:Создатели мода Long War для XCOM представили первый трейлер новой стратегии про вторжение пришельцев.

Long War — крайне популярный мод для XCOM и XCOM 2, который значительно расширяет и усложняет оригиналы. Авторы модификации основали собственную студию Pavonis Interactive и уже несколько лет работают над Terra Invicta — глобальной стратегией про вторжение пришельцев. Теперь у игры появился дебютный трейлер с кадрами из предварительной альфа-версии.

Завязка стандартная: в Солнечную систему прибывают враждебные инопланетные силы. Они посылают на Землю лазутчиков, которые должны разрушать государства изнутри, и готовят флот для захвата планеты.

В какой-то момент на колыбель человечества падает НЛО. Учёные считают, что экипаж "тарелки" выжил, где-то прячется и похищает землян. Мировые лидеры собираются вместе, чтобы обсудить ситуацию, однако не приходят к единому мнению и разделяются на соперничающие фракции с разными целями.

Вы — глава сопротивления, а ваша задача — собрать совет лидеров, которые помогут отбить атаку пришельцев. Вам предстоит действовать в постоянно меняющемся политическом ландшафте, добиваться союзов и собирать лучшие умы Земли.

Чтобы справиться с угрозой, необходимо завоевать космос и построить межпланетный флот. Вы будете осваивать всю Солнечную систему — например, возводить колонии для добычи ресурсов за пределами Земли.

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Судя по всему, в отличие от XCOM, в Terra Invicta нет наземных тактических сражений. Щекотать ваши командирские извилины будут битвы космических кораблей, где требуется грамотно маневрировать в условиях ньютоновской физики. Корабли разделены на модули — вы собираете их, словно конструктор.

В скором времени Terra Invicta выйдет на Kickstarter. Там расскажут остальные подробности вроде примерных сроков релиза.

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Технологии, Игры, Трейлер, Техно, Terra Invicta, Стратерия.
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