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Любую топовую игру теперь можно запустить на Android

Любую топовую игру теперь можно запустить на Android
10:15 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости технологии:На данный момент приложение доступно только в Корее, но как отмечает 9to5Mac, в течение нескольких последующих дней GeForce Now появится по всем мире.

Платформа Nvidia GeForce Now начинает развертывание на смартфонах Android. Этот сервис ранее был доступен в бета-версии для MacOS с 2017 года, а также для ПК – с начала 2018 года. 

Для пользователей представлены минимальные требования к смартфонам лишь наличие Android 5.0 или более поздней версии. Также необходим геймпад для управления, ведь сенсорного ввода не предусмотрено. Пользователи GeForce Now должны помнить, что платформа все еще находится в бета-версии, поэтому может работать нестабильно – могут происходить сбои. Известно, что производительность во многом зависит от скорости передачи данных, поэтому необходимым условием является быстрый и надежный интернет с высоким пингом.

Идея GeForce Now заключается в том, чтобы дать возможность пользователям запускать компьютерные игры на смартфоне по средствам потоковой передачи изображения – графику обрабатывает удаленный сервер, а игрок получает картинку. Таким образом, игры могут запускаться даже на самом дешевом смартфоне. 

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Nvidia уверяет, что после полноценного запуска все смогут играть в игры с поддержкой трассировки лучей (RTX) на своих смартфонах. Также нужно иметь ввиду, что потоковое воспроизведение игры далеко до идеального – проблема с Input Lag все еще не решена и задержки с управлением все еще присутствуют.

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Все по теме:

Android, Смартфон, Технологии, Игры, NVIDIA, Телефоны, Техно, Nvidia GeForce Now, GeForce Now.
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