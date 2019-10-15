"Меньше гринда и больше веселья": Epic Games представила вторую главу Fortnite

Новости технологии:Окончанием десятого сезона Fortnite Epic Games намекнули на вторую главу игры, а теперь официально анонсировали новый сезон.

Утечки оказались правдивыми и в Fortnite появится новая карта с 13 районами. В игру завезут моторные лодки, и, чтобы они не простаивали зря, на карте появилось больше рек. Водоемы также пригодятся для плавания и рыбалки.

Да, теперь в воде игроки будут плавать, а не просто двигаться медленнее.

Из арсенала оружия в Fortnite завезли базуку, которая стреляет лечебными снарядами. К тому же персонажи теперь научились подбирать раненых союзников, чтобы оттаскивать бедолаг в безопасное место. Оружие в новом сезоне позволят улучшить на верстаке, а систему прогрессии решили просто изменить. По словам разработчиков, игроков ждет "меньше гринда и больше веселья".

Боевой пропуск все также стоит 950 В-баксов, но позволит игрокам заработать игровым путем до 1500 В-баксов, чего хватит на следующий абонемент. К тому же в новом боевом пропуске будет больше ста уровней.

Вторая глава Fornite запустится уже сегодня, а боевой пропуск будет действовать до 12 декабря.