Realme X2 и Realme 5 Pro появились на европейском рынке (Фото)

Новости технологии:Кроме флагмана Realme X2 Pro себбуренд OPPO также привез в Европу недорогие смартфоны Realme X2 и Realme 5 Pro.

Realme X2

Это, по сути, упращенная версия флагманского устройства. Новинка получила 6.4-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, Super AMOLED-матрицей и подэкранным сканером. Смартфон также получил основную камеру на четыре модуля (64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп), аккумулятор на 4000 мАч с 30-ваттной быстрой зарядкой, процессор Snapdragon 730G в паре 8 ГБ ОЗУ, NFC и 128 ГБ встроенного накопителя.

Ценник Realme X2 составляет 300 евро.

Устройство появится в продаже 29 октября.

Realme 5 Pro

Это самая дешевая модель из всех представленных новинок. Смартфон оснастили IPS FHD+ экраном на 6.3 дюйма, 4/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и процессором Snapdragon 712, как у Xiaomi Mi 9 Lite. Сканер отпечатков пальцев в Realme 5 Pro классический. Он находится на задней стороне вместе с основной камерой на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 4035 мАч с быстрой зарядкой.

Цена вопроса - 200-250 евро (в зависимости от модификации). Старт продаж намечен на 18 октября.