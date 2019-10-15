Pixel Buds: умные беспроводные наушники от Google (Видео)

Внешне наушники не сильно отличаются от предыдущей модели, за исключением отсутствия проводов. Двухцветный дизайн соответствует новым смартфонам Pixel. Устройство не выглядит слишком громоздким, по сравнению с теми же Microsoft Surface Earbuds.
Представители Google заявляют, что Pixel Buds стали гораздо удобнее и теперь их без проблем можно носить длительное время. Этому поспособствует и время автономной работы: наушники рассчитаны на 5 часов прослушивания музыки, а с чехлом для беспроводной зарядки проработают до 24 часов.
Соединение Bluetooth будет покрывать 3 комнаты в помещении и на расстоянии футбольного поля снаружи. Активного шумоподавления в гаджете нет, даже есть небольшое отверстие, пропускающее воздух. Вместо подавления шума Pixel Buds будут заглушать его и автоматически менять громкость музыки в зависимости от окружающих звуков.
Встроенные микрофоны позволят получить доступ к Google Assistant: нужно просто сказать "Окей, Google". Также наушники оснащены функцией перевода в режиме реального времени.
Pixel Buds будут доступны в четырёх расцветках: белой, оранжевой, мятной и чёрной. В продажу поступят весной 2020 года по цене $179.