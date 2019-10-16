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Компания Canon выпустила миниатюрную камеру-брелок

Компания Canon выпустила миниатюрную камеру-брелок
09:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Производитель уверяет, что этот девайс должен заменить смартфон, "сохраняя воспоминания в цифровом формате".

Компания Canon начала выпускать миникамеры под названием IVY REC.

Этот девайс настолько маленький, что его можно носить как брелок. 15 октября камера официально поступила в продажу.

Характеристики. Canon IVY REC оснащена 13-мегапиксельным модулем, который может записывать видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду. Она может снимать фотографии в формате 4:3 или 1:1 и видео в формате 16:9.

Весит камера всего 86 граммов. При этом она получила довольно прочный корпус и защиту от воды – девайс выдерживает падение с высоты 2 метров и погружение под воду на глубину до 2 метров. Камеру можно использовать при температурах от минус 10 до плюс 40 градусов.

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Новинка оснащена такими каналами беспроводной связи как Wi-Fi и Bluetooth. Ее можно синхронизировать со смартфоном через специальное приложение Canon Mini Cam.

Цена. Canon IVY REC на американском рынке оценена в 130 долларов (3300 гривен). Новинка доступна в таких вариантах цвета: Riptide (синий), Avocado (зеленый) и Dragon Fruit (розовый).

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Все по теме:

Canon, Технологии, Камера, Компания Canon, Брелок, Техно, Камера-брелок, Миниатюрная камера, Canon IVY REC.
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