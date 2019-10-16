Роберт Дауни-младший засветился в рекламе смартфона OnePlus 7T: забавное видео

Новости технологии:Сейчас рекламная кампания нового продукта в самом разгаре.

Для рекламы OnePlus выбрали знаменитого актера Роберта Дауни-младшего, хорошо известного в качестве "Железного Человека".

Сначала ролик обнародовали в профиле актера в китайской социальной сети Weibo. Подозреваем, что именно из-за этого рекламного сотрудничества Дауни-младшему пришлось завести страницу в китайской соцсети.

О чем ролик? Рекламное видео начинается с того, Роберт Дауни-младший на съемочной площадке, но объявляют перерыв и актеру предлагают подождать несколько минут. Но скучать Дауни-младший не будет, ведь у него есть смартфон OnePlus 7T.

Дауни включает музыку и начинает танцевать. Окружающие сначала снимают забавные танцы знаменитости, а затем все желающие.

Чем интересен OnePlus 7T?

Смартфон получил самый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Основная камера имеет три модуля. Главный объектив имеет разрешение в 48 Мп. Также есть дополнительные ультраширокий и телефото объективы. В частности, производители обещают очень удачные макро-фото.

Кстати, OnePlus 7T стал первым смартфоном, который получит "с коробки" операционную систему Android 10. Цена новинки стартует от 535 долларов или 13 400 гривен).