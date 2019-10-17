Большой Брат следит: самое популярное мобильное приложение КНР "сливает" властям личные данные

Новости технологии:Власти Китая теперь могут следить за 100 млн граждан в режиме реального времени.

Коммунистическая партия Китая получила возможность следить за более чем 100 млн граждан с помощью официального приложения Study the Great Nation, говорится в докладе экспертов по кибербезопасности немецкой компании Cure 53. Их анализ выявил скрытые элементы, которые могут помочь им в мониторинге.

Приложение Study the Great Nation уже несколько месяцев возглавляет топ самых скачиваемых бесплатных приложений в стране. Большей частью это связано с тем, что китайские власти требуют, чтобы граждане скачивали и устанавливали его.

Там можно получать специальные баллы за изучение политики и истории Китайской коммунистической партии, а также смотреть местные новости. За каждое выполненное задание пользователи получают определенное количество баллов.

Ранее правительство Китая отрицало, что приложение позволяет следить за своими гражданами.

Немецкая компания Cure 53, специализирующаяся на кибербезопасности, изучила версию приложения для Android и заявила, что обнаружила множество скрытых функций.

"Очевидно и неоспоримо, что исследуемое приложение способно собирать и обрабатывать огромные объемы очень специфических данных", — отмечается в отчете.