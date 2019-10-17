Большой Брат следит: самое популярное мобильное приложение КНР "сливает" властям личные данные

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02:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Власти Китая теперь могут следить за 100 млн граждан в режиме реального времени.

Коммунистическая партия Китая получила возможность следить за более чем 100 млн граждан с помощью официального приложения Study the Great Nation, говорится в докладе экспертов по кибербезопасности немецкой компании Cure 53. Их анализ выявил скрытые элементы, которые могут помочь им в мониторинге.

Приложение Study the Great Nation уже несколько месяцев возглавляет топ самых скачиваемых бесплатных приложений в стране. Большей частью это связано с тем, что китайские власти требуют, чтобы граждане скачивали и устанавливали его.

Там можно получать специальные баллы за изучение политики и истории Китайской коммунистической партии, а также смотреть местные новости. За каждое выполненное задание пользователи получают определенное количество баллов.

Ранее правительство Китая отрицало, что приложение позволяет следить за своими гражданами.

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Немецкая компания Cure 53, специализирующаяся на кибербезопасности, изучила версию приложения для Android и заявила, что обнаружила множество скрытых функций.

"Очевидно и неоспоримо, что исследуемое приложение способно собирать и обрабатывать огромные объемы очень специфических данных", — отмечается в отчете.

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Все по теме:

Китай, Смартфоны, Кибербезопасность, Study the Great Nation.
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