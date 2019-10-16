Graphene Smart Heating Down Vest: универсальная жилетка с подогревом от Xiaomi (Фото)

Новости технологии:Компания Xiaomi анонсировала сегодня на краудфандинговой площадке Youpin жилетку с подогревом Graphene Smart Heating Down Vest.

Новинка получила женскую и мужскую модель, а также две расцветки: черную и серую. Жилетку оснастили наполнителем из гусиного пуха и регулируемой системой подогрева (от 38 до 53 градусов). Температура настраивается специальной кнопкой, которая будет изменят свой цвет в зависимости от выбранного режима. Питается вся система от обычного переносного аккумулятора. Батареи на 10 000 мАч должно хватить до 14 часов работы подогрева.

Цена и когда ждать

Предзаказать жилетку можно по цене в $40. Когда она появится в рознице, ценник возрастет до $42-45.

Напомним, недавно производитель анонсировал также двустороннюю куртку Uleemark с подогревом.