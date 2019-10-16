Скачать
Среда, 16.10.2019
Латвия будет поддерживать Украину в вопросе строительства Nord Stream 2
Латвия будет поддерживать Украину в вопросе строительства Nord Stream 2
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)

Graphene Smart Heating Down Vest: универсальная жилетка с подогревом от Xiaomi (Фото)

Graphene Smart Heating Down Vest: универсальная жилетка с подогревом от Xiaomi (Фото)
19:29 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии:Компания Xiaomi анонсировала сегодня на краудфандинговой площадке Youpin жилетку с подогревом Graphene Smart Heating Down Vest.

Новинка получила женскую и мужскую модель, а также две расцветки: черную и серую. Жилетку оснастили наполнителем из гусиного пуха и регулируемой системой подогрева (от 38 до 53 градусов). Температура настраивается специальной кнопкой, которая будет изменят свой цвет в зависимости от выбранного режима. Питается вся система от обычного переносного аккумулятора. Батареи на 10 000 мАч должно хватить до 14 часов работы подогрева.

Цена и когда ждать

Предзаказать жилетку можно по цене в $40. Когда она появится в рознице, ценник возрастет до $42-45.

Компания Canon выпустила миниатюрную камеру-брелок

Напомним, недавно производитель анонсировал также двустороннюю куртку Uleemark с подогревом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фото, Xiaomi, Uleemark, Жилетка, Жилетка с подогревом, Graphene Smart Heating Down Vest, Xiaomi Graphene Smart Heating Down Vest.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
03 Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
04 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
05 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
&quot;Когда рум тур?&quot;: Надя Дорофеева показала свой дом за Киевом
"Когда рум тур?": Надя Дорофеева показала свой дом за Киевом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь