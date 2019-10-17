Нужно больше спутников: SpaceX мало двенадцати тысяч аппаратов для запуска Starlink

Новости технологии:SpaceX хочет запустить еще 30 тыс. спутников в рамках проекта Starlink.

Компания SpaceX запросила у Международного союза электросвязи (МСЭ) разрешение на запуск на орбиту дополнительных 30 тыс. спутников связи для проекта глобальной раздачи интернета Starlink. Об этом представитель МСЭ рассказал SpaceNews.

В мае Starlink запустил на орбиту 60 спутников — они стали первыми из группировки в почти 12 тыс. аппаратов, которые должны создать сеть InternetX. Тогда глава компании Илон Маск заявил, что интернет, раздаваемый со спутников, будет работать в 40 раз быстрее, чем у любого оператора на Земле.

Спутники могут сильно помешать в изучении космоса. Существующие спутники уже мешают астрономам наблюдать за звездами, а в случае появления на орбите 12 тыс. новых космических объектов это будет практически невозможно.

Теперь, если SpaceX получит разрешение, на орбите окажется не 12 тыс., а 42 тыс. аппаратов. Это более чем в пять раз превышает общее число спутников, размещенных на земной орбите с 1957 года, отмечает издание.

В запросе говорится, что спутники будут размещены на высоте 328–580 км над поверхностью Земли. Сроки реализации проекта не уточняются.