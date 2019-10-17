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В ногу со временем: Ватикан представил стильный гаджет для молодежи

В ногу со временем: Ватикан представил стильный гаджет для молодежи
02:55 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Ватикан представил "умные" чётки.

Официальный Ватикан хочет привлечь "технически подкованных молодых людей" с помощью устройства Click to Pray ("нажми и молись") — четок, подключенных к мобильному приложению, которые активируются с помощью креста.

Устройство, которое можно использовать в качестве фитнес-браслета, состоит из десяти бусин, сделанных из гематита и черного агата, а также "умного креста", хранящего данные. После активации пользователь может выбрать стандартную молитву-розарий, молитву для размышления или тематическую. Устройство отслеживает прогресс молитвы и отмечает каждый выполненный этап.

Ватикан говорит, что устройство разработано как техническое средство обучения тому, как "молиться о мире во всем мире". Соответствующее приложение содержит персонализированный религиозный контент, а также информацию об отслеживании состояния здоровья, полученную с помощью браслета. Четки стоят 99 евро.

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Браслет разработала компания Acer. В 2018 году она уже представляла "умные" буддистские четки, предназначенные для подсчета количества мантр во время молитвы.

"Сlick to Pray eRosary, направленный на периферийные рубежи цифрового мира, где обитают молодые люди, служит технологическим учебным пособием, помогающим молодежи молиться за мир и размышлять над Евангелием", — добавили разработчики.

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Ватикан, Гаджеты, Click to Pray.
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