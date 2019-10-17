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Подавляющее большинство китайцев доверяют роботам на работе больше, чем людям

Подавляющее большинство китайцев доверяют роботам на работе больше, чем людям
03:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:90% китайцев заявили, что доверяют роботам-коллегам больше, чем людям.

Уровень доверия к роботам в Китае значительно выше среднего мирового; их показатель чуть больше, чем в Индии (89%). Об этом стало известно из исследования американской компании Oracle и фирмы Future Workplace.

Согласно результатам опроса, респонденты считают, что роботы имеют преимущества перед людьми — большинство из них отмечают, что люди хуже планируют работу, оперируют объективной информацией и решают возникающие проблемы. Четверо из пяти опрошенных считают, что роботы способны справиться с большинством задач лучше, чем обычные менеджеры.

"Этот опрос переосмысливает не только взаимоотношения между работником и менеджером, но и роль менеджера на рабочем месте", — отмечает Дэн Шавбель, директор по исследованиям в Future Workplace. "Менеджеры останутся актуальными в будущем, если они сосредоточатся на том, чтобы использовать свои навыки общения, оставляя рутинные задачи роботам".

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В исследовании приняли участие 8370 сотрудников, руководителей и менеджеров в 10 странах с июля по август 2019 года. Примерно половина всех респондентов сказали, что они используют ту или иную технологию искусственного интеллекта в своей повседневной работе.

"Вопреки распространенному мнению, две трети респондентов опроса выразили оптимизм по поводу роботов-коллег, а четверть респондентов сказали, что их отношения на работе будут "приятными"", — отмечают исследователи.

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Китай, Работа, Роботы, Oracle, Future Workplace.
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