Достойный конкурент Boston Dynamics: детище Agility Robotics уже умеет носить ящики

Новости технологии:Посмотрите, как двуногий антропоморфный робот учится носить коробки.

Компания Agility Robotics представила вторую версию двуногого антропоморфного робота Digit. В новой версии инженеры улучшили баланс робота — теперь он может переносить в руках грузы и сохранять равновесие, стоя на одной ноге, пишет IEEEE Spectrum.

Digit имеет необычную для двуногих роботов конструкцию — его коленные суставы выгнуты назад, как у кузнечика, а не вперед, как у людей или робота Atlas. Кроме того, робот не имеет головы — все необходимые датчики встроены в конечности и корпус.

В ходе испытаний Digit в автономном режиме перенес коробку в офисном помещении, а затем в течение нескольких секунд балансировал на одной ноге. По словам инженеров, робот пока не умеет самостоятельно планировать маршрут — он двигается по заранее заданной траектории.

В новой версии робот получил изолированную от внешней среды электронику, к которой можно подключить сторонние компоненты — например, ноутбук.