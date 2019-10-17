Скачать
Четверг, 17.10.2019
Запад призывает Украину пересмотреть законопроект о судебной реформе
Запад призывает Украину пересмотреть законопроект о судебной реформе
Луценко о деле НАБУ против нет: Ищут блох и выдают их за мамонта
Луценко о деле НАБУ против нет: Ищут блох и выдают их за мамонта
Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)
Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)

Стабильная MIUI 11 для смартфонов Xiaomi уже на подходе: кто получит и когда

Стабильная MIUI 11 для смартфонов Xiaomi уже на подходе: кто получит и когда
04:28 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Список смартфонов Xiaomi, которые получат глобальную стабильную версию MIUI 11 до конца года.

Компания Xiaomi сегодня на презентации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro в Индии анонсировала глобальную стабильную версию MIUI 11 и рассказала, какие смартфоны её получат до конца года.

Релиз системы состоится 22 октября. В этот день начнут получат прошивку смартфоны MI 9 SE, Redmi K20/ Mi 9T, Redmi Y3, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi 7A, Mi 8 Pro, Mi 8, Mi 8 Lite, MI MIX 3, MI MIX 2S и POCO F1.

В ноябре обновление выйдет для Mi 9, Redmi K20 Pro/ Redmi 9T Pro, Mi 9 Lite, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi 6, Mi Note 3, Mi Note 2, Mi Max 2, Mi Play, Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5, Redmi S2/Y2, Redmi Note 5A Prime/Y1, Redmi Note 5A/Y1 Lite, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi Note 4x и Redmi 4X.

В конце года стабильную MIUI 11 анонсируют также для Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 6 Pro и Redmi 7A.

Graphene Smart Heating Down Vest: универсальная жилетка с подогревом от Xiaomi (Фото)

Напомним, с обновление MIUI 11 смартфоны Xiaomi получат новый минималистичный дизайн интерфейса, шрифт Milan Pro, обновлённые рингтоны, переработанную функцию Always-On Display, улучшенную тёмную тему, пакет функций и приложений Mi Work Suite, а также режим экстремального энергосбережения Mi Go и многое другое.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Xiaomi, MIUI 11.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
04 Легендарный экс-игрок Реала назвал самого талантливого украинского футболиста
05 Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ракетный эсминец США покинул порт Одессы
Ракетный эсминец США покинул порт Одессы
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Скандалы в КСУ: Шевчук написал заявление на Тупицкого
Скандалы в КСУ: Шевчук написал заявление на Тупицкого
Рецепт дня: милкшейк с халвой и сливами
Рецепт дня: милкшейк с халвой и сливами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь