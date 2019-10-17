Стабильная MIUI 11 для смартфонов Xiaomi уже на подходе: кто получит и когда

Новости технологии:Список смартфонов Xiaomi, которые получат глобальную стабильную версию MIUI 11 до конца года.

Компания Xiaomi сегодня на презентации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro в Индии анонсировала глобальную стабильную версию MIUI 11 и рассказала, какие смартфоны её получат до конца года.

Релиз системы состоится 22 октября. В этот день начнут получат прошивку смартфоны MI 9 SE, Redmi K20/ Mi 9T, Redmi Y3, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi 7A, Mi 8 Pro, Mi 8, Mi 8 Lite, MI MIX 3, MI MIX 2S и POCO F1.

В ноябре обновление выйдет для Mi 9, Redmi K20 Pro/ Redmi 9T Pro, Mi 9 Lite, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi 6, Mi Note 3, Mi Note 2, Mi Max 2, Mi Play, Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5, Redmi S2/Y2, Redmi Note 5A Prime/Y1, Redmi Note 5A/Y1 Lite, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi Note 4x и Redmi 4X.

В конце года стабильную MIUI 11 анонсируют также для Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 6 Pro и Redmi 7A.

Напомним, с обновление MIUI 11 смартфоны Xiaomi получат новый минималистичный дизайн интерфейса, шрифт Milan Pro, обновлённые рингтоны, переработанную функцию Always-On Display, улучшенную тёмную тему, пакет функций и приложений Mi Work Suite, а также режим экстремального энергосбережения Mi Go и многое другое.