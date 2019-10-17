Названа дата анонса нового смартфона Meizu

Новости технологии:Компания официально подтвердила дату анонса и показала постер события.

Похоже, ситуация у китайского производителя Meizu улучшились. Ведь на 23 октября в Китае запланирована презентация, во время которой должны представить игровой смартфон 16T.

Что известно о новинке? Meizu не раскрывает никаких характеристик 16T. Известно, что новинка будет работать на топовом процессоре Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя.

По слухам, смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Емкость батареи может составить 4400 мАч.

Какие проблемы были у Meizu? В 2017 году в компанию вернулся основатель Хуана Чжана. Он провел масштабную реструктуризацию, разделив компанию на три отдельных бренда (Meizu, Blue Charm и Flyme). Это привело к серьезным финансовым проблемам. Появлялись слухи, что компания может быть объявлена банкротом

Еще одна проблема, главный доход Meizu – производство смартфонов, а их продажа начала падать. С начала 2019 года штат производителя сократился на треть. В рамках сокращения компания закрыла практически все розничные магазины.