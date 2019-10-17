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Xiaomi показала новый обогреватель, которым можно управлять со смартфона

Xiaomi показала новый обогреватель, которым можно управлять со смартфона
09:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Это электрический обогреватель Smartmi Electric Heater 1s.

Китайский производитель Xiaomi выпустил новый продукт, который особенно актуален перед наступлением зимы.

Как сообщается, Smartmi Electric Heater 1s имеет мощность 2200 Вт и может быстро нагреть помещение. На нем можно регулировать температуру в диапазоне от 16 до 28 градусов Цельсия.

Он также имеет встроенный датчик, который будет поддерживать постоянную температуру в помещении.

На батарее размещен светодиодный сенсорный дисплей, которым можно регулировать температуру, время, яркость подсветки и другие параметры. Нагреватель имеет степень защиты от влаги по стандарту IPX4.

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Фишки. Интересно, что девайс не сильно сушит воздух, что довольно ценно среди обогревателей. Он оснащен WiFi-модулем. А это значит, что им можно управлять через приложение MIJIA или умного помощника XiaoAI.

Через приложение, в частности, можно отрегулировать температуру нагрева, а также установить различные функции, например блокировку от детей.

Цена. Рекомендованная стоимость Smartmi Electric Heater 1s составляет 70 долларов (1750 гривен). Новинка уже доступна для заказа.

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Все по теме:

Техника, Технологии, Техно, Обогреватель, Электрический обогреватель, Smartmi Electric Heater 1s.
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