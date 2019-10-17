Samsung Galaxy Fold 2: основные характеристики и дата анонса

Новости технологии:Появились первые характеристики будущей новинки, включая дату анонса новой версии мобильного устройства.

Вскоре после старта продаж смартфона Samsung Galaxy Fold в сети опубликовали первые детали о преемнике гибкого смартфона.

Основные характеристики и особенности. Согласно утечке, новинка получит 8,1-дюймовый дисплей и форм-фактор "раскладушки" с изгибом по горизонтальной оси, сообщает Wccftech.

Другие спецификации неизвестны. Ожидается, что смартфон будет построен на базе новейшей мобильной платформы Snapdragon 865, которая еще не была анонсирована Qualcomm. По слухам, Samsung также приступила к разработке программного обеспечения, оптимизированного для нового гаджета.

По данным источника, Galaxy Fold 2 Samsung Galaxy Fold 2: как будет выглядеть второй гибкий смартфон компании получил кодовое имя Bloom (расцвет), которое вероятно символизирует намерение компании расширить свои позиции на рынке гибких смартфонов. Заметим, первый гибкий смартфон вендора разрабатывался с внутренним наименованием Winner (победитель).

Инсайдеры приписывают аппарату Android 10 из коробки и несколько вариантов расцветки корпуса, включая черный, белый и сиреневый.

Дата презентации. Анонс Galaxy Fold 2, как сообщают сетевые источники, состоится в апреле 2020 после презентации линейки Galaxy S11.

Дата начала продаж, цена и другие подробности о втором гибком устройстве компании производителем не объявлены.