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Apple Watch на пальце: компания запатентовала умное кольцо

Apple Watch на пальце: компания запатентовала умное кольцо
12:46 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Apple получила патент на создание умного кольца.

Компания Apple запатентовала умное кольцо, что по функциях похожий на смарт-часы Apple Watch.

Если верить описанию, то кольцо содержит беспроводной приемопередатчик, блок питания с процессором, микрофон, динамик, а также датчики, которые позволяют обнаружить и разъяснить жесты рук, также регулятор циферблата. При помощи данного устройства можно будет расплачиваться за покупки и синхронизироваться с другими устройствами пользователя.

Управлять колечком можно будет с помощью жестов. Среди жестов, которые определяет Apple, есть, например, если указать пальцем, на котором надето кольцо, на другое устройство, то они синхронизируются. Щелчок пальцами включает следующую опцию в контекстном меню.

Также устройство будет оснащено сенсорным экраном, на который можно будет рисовать текст, аналогично вводу текста на Apple Watch, иди же крутить навигационное кольцо.

 Apple еще не запустила свой видео-сервис, но уже продлевает сериалы на второй сезон 

Apple подает много разных патентных заявок, и несмотря на то, что не все разработки становятся готовыми продуктами, компания, по крайней мере, показывает интересующие ее области разработок.

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Все по теме:

Apple, Гаджеты, Технологии, Патент, Техно, Умное кольцо.
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