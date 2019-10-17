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Chernobylite: трейлер к выходу игры в раннем доступе (Видео)

Chernobylite: трейлер к выходу игры в раннем доступе (Видео)
13:43 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:Виртуальный Чернобыль всё никак не даёт покоя ни разработчикам, ни игрокам.

Очередной раз отправиться в Зону отчуждения предлагает хоррор Chernobylite, который сегодня наконец увидел свет. Как обычно, к выходу прилагается свежий трейлер.

Пока Chernobylite стартовала лишь в раннем доступе на PC. 

Напоминаем, что это научно-фантастический боевик, где важная роль уделена элементам выживания и ужасов. Игрокам предстоит исследовать мрачный открытый мир, заниматься крафтом и делать сюжетный выбор. Местный Чернобыль создан с помощью 3D-сканирования Чернобыля реального.

По словам авторов, контента игры в данный момент хватает примерно на восемь часов, включая девять миссий, разные варианты прохождения и бесконечное выживание. В будущем The Farm 51 планирует постепенно расширять своё детище. 

Судя по страницам в магазинах, в хорроре есть русская озвучка, но текстового перевода нет. Разработчики говорят, что локализация должна подоспеть в течение нескольких следующих дней.

Chernobylite: геймплей предстоящего хоррора (Видео) 

Полноценный выход Chernobylite случится во второй половине 2020 года. Когда-нибудь игра заглянет и на консоли, но назвать хотя бы приблизительные сроки студия ещё не готова.

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Все по теме:

Технологии, Чернобыль, Игры, Хоррор, Техно, Chernobylite.
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