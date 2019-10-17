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Diablo Immortal: дата выхода игры на iOS и Android

Diablo Immortal: дата выхода игры на iOS и Android
14:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Согласно с утечкой, проект увидит свет уже 25 октября на Android и iOS.

В сети появилась новая информация об игре Diablo Immortal от компании Blizzard. 

Детали анонса. На сайте d.163.com разместили скриншот из программы Douyin. В нем можно увидеть сообщение: "Diablo Immortal. Создан совместно Blizzard Entertainment и Netease. 11,4 миллионов пользователей планируют зайти в сеть 25 октября".

Заметим, в начале января 2019 года Blizzard продлила контракт с Netease – одной из крупнейших игровых компаний в Китае. Сейчас среди совместных наработок компаний игры Overwatch и World of Warcraft. 

По сути, Diablo Immortal существует, потому что мы слышали, что Китай действительно этого хочет, – сказал анонимный разработчик игры.

Добавим, игру Diablo Immortal для iOS и Android анонсировали в прошлом году на выставке BlizzCon, однако проект получил противоречивую реакцию со стороны поклонников жанра.

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Сюжет игры. Действия Diablo Immortal разворачиваются через пять лет после уничтожения архангелом Тираелем камня мироздания. Главным противником станет Демон Скарн, Вестник Ужаса, – когда-то мощный прислужник самого Диабло.

Во время прохождения игроки смогут посетить как уже знакомые места, наподобии заброшенной башни из второй части, так и совершенно новые области: джунгли Гиблого острова, древнюю библиотеку Золтуна Кулла и другие.

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Все по теме:

Android, iOS, Технологии, Техно, Diablo Immortal, Игра Diablo Immortal.
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