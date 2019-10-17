Diablo Immortal: дата выхода игры на iOS и Android

Новости технологии:Согласно с утечкой, проект увидит свет уже 25 октября на Android и iOS.

В сети появилась новая информация об игре Diablo Immortal от компании Blizzard.

Детали анонса. На сайте d.163.com разместили скриншот из программы Douyin. В нем можно увидеть сообщение: "Diablo Immortal. Создан совместно Blizzard Entertainment и Netease. 11,4 миллионов пользователей планируют зайти в сеть 25 октября".

Заметим, в начале января 2019 года Blizzard продлила контракт с Netease – одной из крупнейших игровых компаний в Китае. Сейчас среди совместных наработок компаний игры Overwatch и World of Warcraft.

По сути, Diablo Immortal существует, потому что мы слышали, что Китай действительно этого хочет, – сказал анонимный разработчик игры.

Добавим, игру Diablo Immortal для iOS и Android анонсировали в прошлом году на выставке BlizzCon, однако проект получил противоречивую реакцию со стороны поклонников жанра.

Сюжет игры. Действия Diablo Immortal разворачиваются через пять лет после уничтожения архангелом Тираелем камня мироздания. Главным противником станет Демон Скарн, Вестник Ужаса, – когда-то мощный прислужник самого Диабло.

Во время прохождения игроки смогут посетить как уже знакомые места, наподобии заброшенной башни из второй части, так и совершенно новые области: джунгли Гиблого острова, древнюю библиотеку Золтуна Кулла и другие.