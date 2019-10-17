Нейросеть теперь может собрать кубик Рубика одной рукой (Видео)

Новости технологии:Ученые обучили пару нейронных сетей решать кубик Рубика с помощью человеческой руки-робота.

Алгоритм для роборуки, разработанный компанией OpenAI, позволил ей собирать кубик Рубика одной рукой.

Исследователи обучали алгоритм, управляющий роборукой, в виртуальной среде методом проб и ошибок. Сначала нейросеть научилась переворачивать части кубика в горизонтальной и вертикальной областях — за это отвечал первый алгоритм, обладающий короткой долгосрочной памятью.

Второй алгоритм отвечал за визуальное восприятие кубика Рубика. Исследование длилось с 2017 года — за два года инженерам удалось научить алгоритм собирать сложные комбинации, состоящие из 26 поворотов, в 20% случаев.

Более простые комбинации, состоящие из 20 повторов, роборука собирает лучше — сделать это ей удается в 60% случаев.