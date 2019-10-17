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Известна дата старта продаж складного Huawei Mate X

Известна дата старта продаж складного Huawei Mate X
21:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Несколько дней назад китайские источники сообщали о том, что складной смартфон Huawei Mate X поступит в продажу в конце этого месяца.

Когда и где?

Итак, прием предзаказов на Huawei Mate X стартует 23 октября, а на прилавках магазинов смартфон появится 1 ноября. 

Правда, пока он будет доступен только в Китае. Да и там компания не планирует больших объемов поставок. По крайней мере, поначалу.

Huawei Mate X будет доступен в двух версиях: с процессором Kirin 980 и с платформой Kirin 990 со встроенным модемом 5G.

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Напомним, Huawei Mate X представили еще в феврале на выставке MWC 2019, но с продажами производитель не стал спешить: после провала Samsung Galaxy Fold компания решила доработать устройство и провести тщательные тесты.

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Гаджеты, Смартфон, Смартфоны, Продажа, Анонс, Huawei, Технологии, Релиз, Huawei Mate X, Mate X.
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