Известна дата старта продаж складного Huawei Mate X

Когда и где?
Итак, прием предзаказов на Huawei Mate X стартует 23 октября, а на прилавках магазинов смартфон появится 1 ноября.
Правда, пока он будет доступен только в Китае. Да и там компания не планирует больших объемов поставок. По крайней мере, поначалу.
Huawei Mate X будет доступен в двух версиях: с процессором Kirin 980 и с платформой Kirin 990 со встроенным модемом 5G.
Напомним, Huawei Mate X представили еще в феврале на выставке MWC 2019, но с продажами производитель не стал спешить: после провала Samsung Galaxy Fold компания решила доработать устройство и провести тщательные тесты.