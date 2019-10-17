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Xiaomi ищет желающих протестировать специальную версию MIUI

Xiaomi ищет желающих протестировать специальную версию MIUI
22:26 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Недавно суббренд Xiaomi Black Shark выпустил специальную игровую оболочку Joy UI на базе Android и MIUI.

Теперь компания ищет пользователей, которые не против ее протестировать.

Кто может принять участие?

Joy UI предназначена для смартфонов Black Shark, Black Shark Helo, Black Shark 2 и Black Shark 2 Pro, поэтому в программе тестирования могут принять участие владельцы этих моделей.

Для этого необходимо подать заявку в WeChat-группе Black Shark или на сайте сообщества Black Shark. После регистрации компания выберет лишь 20 тысяч пользователей, которые получат тестовую версию прошивки. Финальная стабильная версия Joy UI ожидается в декабре.

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Что нового?

В Joy UI есть голосовой помощник Xiao Ai 3.0, специальный режим для игр, который блокирует всплывающие уведомления и ненужные фоновые процессы, набор стандартных приложений Mi и модифицированный пользовательский интерфейс на базе MIUI 11. Кроме того, оболочка получила специального игрового помощника, который поможет настроить управление, обратную связь и другие данные.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Новинки, Xiaomi, Joy UI.
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