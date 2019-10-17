Xiaomi ищет желающих протестировать специальную версию MIUI

Теперь компания ищет пользователей, которые не против ее протестировать.
Кто может принять участие?
Joy UI предназначена для смартфонов Black Shark, Black Shark Helo, Black Shark 2 и Black Shark 2 Pro, поэтому в программе тестирования могут принять участие владельцы этих моделей.
Для этого необходимо подать заявку в WeChat-группе Black Shark или на сайте сообщества Black Shark. После регистрации компания выберет лишь 20 тысяч пользователей, которые получат тестовую версию прошивки. Финальная стабильная версия Joy UI ожидается в декабре.
Что нового?
В Joy UI есть голосовой помощник Xiao Ai 3.0, специальный режим для игр, который блокирует всплывающие уведомления и ненужные фоновые процессы, набор стандартных приложений Mi и модифицированный пользовательский интерфейс на базе MIUI 11. Кроме того, оболочка получила специального игрового помощника, который поможет настроить управление, обратную связь и другие данные.