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Пятница, 18.10.2019
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Чемодан без ручек: робот-носильщик Gita скоро выйдет в серийное производство

Чемодан без ручек: робот-носильщик Gita скоро выйдет в серийное производство
03:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Стартап Piaggio представил серийного робота-носильщика.

Компания Piaggio Fast Forward представила роботов-носильщиков. Миниатюрные устройства поступят в продажу 18 ноября и будут стоить $3,25 тыс. Об этом пишет VentureBeat со ссылкой на сообщение компании.

Робот Gita внешне напоминает чемодан со скругленными краями. В верхней части устройства находится отсек для вещей, который автоматически закрывается при запуске робота.

Аппарат способен самостоятельно перемещаться по заданному маршруту, избегая столкновений с препятствиями. Его максимальная скорость составляет 10 км/час. В передней части робота установлены датчики, которые позволяют ему распознавать лицо адресата посылки.

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Одного заряда аккумулятора Gita хватит на четыре часа работы. Робот способен перевозить грузы массой до 18,1 кг, а его собственная масса составляет 22,7 кг.

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Робот, Piaggio, Gita.
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