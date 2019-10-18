Чемодан без ручек: робот-носильщик Gita скоро выйдет в серийное производство

Новости технологии:Стартап Piaggio представил серийного робота-носильщика.

Компания Piaggio Fast Forward представила роботов-носильщиков. Миниатюрные устройства поступят в продажу 18 ноября и будут стоить $3,25 тыс. Об этом пишет VentureBeat со ссылкой на сообщение компании.

Робот Gita внешне напоминает чемодан со скругленными краями. В верхней части устройства находится отсек для вещей, который автоматически закрывается при запуске робота.

Аппарат способен самостоятельно перемещаться по заданному маршруту, избегая столкновений с препятствиями. Его максимальная скорость составляет 10 км/час. В передней части робота установлены датчики, которые позволяют ему распознавать лицо адресата посылки.

Одного заряда аккумулятора Gita хватит на четыре часа работы. Робот способен перевозить грузы массой до 18,1 кг, а его собственная масса составляет 22,7 кг.