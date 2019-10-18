Космическое селфи: флагман Samsung составит в космосе компанию "Тесле" Маска

Новости технологии:Samsung отправит Galaxy S10 5G с фотографиями пользователей в космос.

Компания Samsung к своему 50-летию запустила кампанию SpaceSelfie.

Samsung решила необычно отметить свой юбилей, запустив флагман в космос. С помощью воздушного шара туда полетит флагман Galaxy S10 5G.

Но на этом еще не все: на экране смартфона будут показывать селфи пользователей. Весь полет будет снимать камера на воздушном шаре, поэтому в результате авторы снимков получат свои селфи с дисплея флагмана на фоне Земли.

До 31 октября каждый желающий может отправить сюда свой портрет. Из всех фотографий компания выберет 65 тысяч снимков, которые и будут транслироваться во время полета Galaxy S10 5G в космос.