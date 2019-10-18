Компания FLUX представила Beamo - самый компактный лазерный резак (Видео)

Новости технологии:FLUX выпускает уникальный лазерный резак Beamo.

Компания FLUX продемонстрировали широкой общественности свой новый проект под названием FLUX Beamo, представляющий собой специальный тип лазерного резака и гравировщика в одном флаконе, способного осуществлять лазерную резку по практически любому твердому материалу с очень высокой степенью точности. Несмотря на то, что на рынке представлено немало самых различных вариантов лазерных резаков и 3D-принтеров универсального назначения, именно подобные устройства двигают прогресс вперед, поскольку постоянно экспериментируют с использование особых фотополимеров, которые не только быстро застывают при активации светом, но и позволяют делать самые необычные формы.

Главной фишкой нового лазерного резака FLUX Beamo является его крайне компактный размер – его рабочая поверхность обладает размерами в 11.81 x 8.27 дюймов, а само устройство может похвастаться не сильно большими размерами в 24.2 x 17.5 x 6.96 дюймов. При этом производитель не забыл укомплектовать свое устройство поистине интересным набором логики и оборудования, поскольку лазерный резак/гравировщик Beamo может выполнять очень и очень точную лазерную нарезку даже в достаточно стесненных условиях.

Внутри него помещается система лазерных лампочек суммарной мощностью в 30 Ватт, что позволяет лазерному резаку осуществлять максимальный объем лазерной резки за минимальное время для этого.

Вообще, у компании FLUX получилось создать действительно невероятное и интересное устройство, которое так или иначе подходит под универсальный вариант работы – но которое, к слову, может применяться даже в самых сложных и тонких видах работ по лазерной резке и гравировки, не в последнюю очередь за счет новой головки.

Стоимость нового лазерного резака FLUX Beamo составляет 1500 долларов США, что, конечно, не может сравниться по привлекательности с каким-нибудь среднестатистическим домашним 3D-принтером, однако является сравнительно неплохим выбором в этой ценовой категории. Тем более, что остальная часть лазерных резаков и гравировщиков на рынке от сторонних производителей не располагает многими возможностями и техническими особенностями представленного лазерного резака.