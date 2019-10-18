Иранцы испытали собственный учебный самолет

Новости технологии:Разработанный Иранской организацией авиационной промышленности (AIO) перcпективный учебный самолет Yasin совершил первый полет.

Перспективный учебный самолет разрабатывается иранскими инженерами с 2010 года. Его длина составляет 12 м, ширина - 4 м, размах крыла составляет 10 м, а максимальная взлетная масса - 5,5 т.

Планируется, что Yasin сможет выполнять учебные полеты на околозвуковой скорости на высоте до 12 тыс. м, а дальность полета составит 1,5 тыс. км.

Оба двигателя самолета иранской разработки - это Owj, которые вместе могут развивать тягу до 22 килоньютонов. Другие технические характеристики аппарата не раскрываются.

Ранее австралийская компания MagniX завершила реконструкцию поршневого гидросамолета de Gavilland Canada DHC-2 Beaver, в результате которой аппарат получил электрический двигатель. Планируется, что первый полет полностью электрического самолета состоится в 2019 году.