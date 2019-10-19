Первый в мире смартфон с процессором Snapdragon 865 уже анонсирован

Новости технологии:8848 презентовала в Китае свой новый смартфон с процессором Snapdragon 865.

Китайская компания 8848, выделившаяся из состава Eben, на вчерашней пресс-конференции представила свой новый смартфон, который претендует на звание первого в мире устройства с процессором Snapdragon 865.

Это смартфон 8848 Titanium M6 5G, который пока существует только "на бумаге". То есть производитель провел лишь анонс анонса, назвав основные характеристики гаджета и пообещав выпустить его только в следующем году.

8848 Titanium M6 5G получит поддержку 5G (как и следует из названия), 6,01-дюймовый AMOLED-экран, 12 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ хранилища и тройную основную камеру с 64-мегапиксельным датчиком. Также производитель обещает новейший флагманский чипсет Qualcomm (очевидно, речь идет о Snapdragon 865).

Стоимость такого устройства пока неизвестно, но 8848 обычно выпускает смартфоны премиум-сегмента с высокими ценами.