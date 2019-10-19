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Планшет с кодовым названием Marx готовится к выходу

Планшет с кодовым названием Marx готовится к выходу
17:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Huawei готовит планшет MediaPad M7 с "дырявым" экраном и стилусом M-Pen

Компания Huawei готовит к выпуску новый планшет, и в сеть уже "слили" его рендеры.

Планшет получил кодовое название Marx, но, скорее всего, это будет наследник планшета MediaPad M6 (на фото), который дебютировал в конце июля.

Вероятнее всего, новую модель назовут Huawei MediaPad M7.

Судя по рендерам, это будет первый планшет компании с "дырявым" экраном. На дисплее можно разглядеть круглый вырез для фронтальной камеры, как у современных смартфонов. А вот основная камера двойная.

Также есть разъем USB Type-C, поддержка магнитной клавиатуры и стилуса M-Pen. Правда, куда он будет крепиться (внутрь корпуса или "примагнитится" в задней панели) — пока непонятно.

3,5-миллиметрового разъема для наушников нигде не видно. Зато на выбор будет как минимум две расцветки: черная и белая.

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К сожалению, "начинка" планшета остается загадкой, но можно ожидать процессор Kirin 990, до 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ ПЗУ и емкий аккумулятор.

Huawei MediaPad M7 вряд ли выйдет в этом году, поэтому придется подождать.

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Гаджеты, Планшеты, M-Pen, MediaPad M7, Marx.
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