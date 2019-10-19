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PlayStation 5 показали на живом фото (Видео)

PlayStation 5 показали на живом фото (Видео)
19:53 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Первое живое фото PlayStation 5 утекло в Сеть.

Sony уже официально объявила, что PlayStation 5 появится на прилавках в 2020 году, но так и не показала геймерам саму консоль. Все же от утечек никто не застрахован, и первое живое изображение консоли попало в Cеть.

Фотографии показал основатель ZONEofTECH Даниэль Ротат, который получил их от анонимного источника.

Дизайн консоли полностью соответствует ранее попавшему в Cеть патенту со схематическим изображением PlayStation 5. На корпусе приставки написано, что это первый прототип, а значит есть шансы, что на полках магазинов геймеры увидят другую консоль.

К тому же это только версия для разработчиков, которые зачастую лишь отдаленно напоминают образец для продажи.

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На передней панели разместили BluRay-привод, а сверху видны кнопки для включения и выключения консоли, перезагрузки, а также инициализации системы и сети. Скорее всего, финальная версия PS5 лишится этих кнопок, а их функции будут исполняться программным путем. Правую часть корпуса занимают шесть USB-портов, а также, по все видимости, камера.

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Консоль, Sony, PlayStation 5.
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