Умное кольцо от Apple: все подробности нового гаджета

Новости технологии:Apple уже запатентовала свое умное кольцо.

Apple подала заявку на патент со схемой умного кольца в Ведомство по патентам и товарным знакам США.

Об этом сообщает iTechua.

"Патент под названием "Устройства, методы и пользовательские интерфейсы для носимих электронных вычислительных устройств в виде кольца "описывает умное" кольцо с сенсорным дисплеем, процессором, аккумулятором и компонентами беспроводных интерфейсов", - говорится в сообщении.

Согласно описанию, пользователи смогут взаимодействовать с устройством с помощью жестов, которые кольцо будет распознавать с помощью акселерометра и других датчиков. Один из компонентов на кольце напоминает уменьшенную версию колесика Digital Crown в Apple Watch.

Несмотря на небольшой размер сенсорного экрана, пользователи смогут вводить символы, подобно функции Scribble на умных часах компании.

Предположительно, устройство получит Taptic Engine для тактильной обратной связи, чувствительность к движению, биометрические датчики для отслеживания показателей здоровья, функции фитнеса и NFC-модуль.