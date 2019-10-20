Blizzard должны представить Diablo 4 и Overwatch 2 на BlizzCon 2019

Новости технологии:BlizzCon 2019: Blizzard вскоре могут представить Diablo 4 и Overwatch 2.

BlizzCon 2018 года стал для компании провалом. Blizzard заинтриговали фанатов новостями о Diablo, но вместо анонса четвертой номерной части показали мобильную Diablo Immortal. На компанию обрушилось много критики и мемов, но в 2019 году выставка может пройти более удачно за счет громких анонсов.

Что известно

Если верить GameRant, в прошлом году инсайдер Metro предсказал появление в Overwatch героини Аше. В этот раз геймеров ждет анонс покрупнее. По словам инсайдера, Blizzard планирует рассказать об Overwatch 2. Новая часть MOBA-шутера может получить не только PvP-режим, но и сюжетный PvE-режим. К тому же, по словам инсайдера, в Overwatch 2 появится система уровней, которая будет менять «некоторые способности» персонажа.

Overwatch 2 is very much real and will be announced at Blizzcon after the short cinematic. — Metro (@Metro_OW) October 18, 2019

BlizzCon 2019 не обойдется и без новостей о Diablo. Если верить Metro, то Blizzard наконец-то анонсирует Diablo 4, а также ремастер Diablo 2.

For anyone who cares, diablo 4 and diablo 2 remastered will also be announced. :) #BlizzCon2019 — Metro (@Metro_OW) October 18, 2019

По словам инсайдера, информация попала к нему от того же источника, который рассказал ему об Аше. В то же время до официального подтверждения написанное стоит воспринимать как слух.