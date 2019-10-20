Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Милованов: МВФ и Украина обсудили земельную реформу
Милованов: МВФ и Украина обсудили земельную реформу
Эрдоган на следующей неделе обсудит с Путиным Сирию
Эрдоган на следующей неделе обсудит с Путиным Сирию
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Рецепт дня: нежное песочное кукурузное печенье
Рецепт дня: нежное песочное кукурузное печенье

Blizzard должны представить Diablo 4 и Overwatch 2 на BlizzCon 2019

Blizzard должны представить Diablo 4 и Overwatch 2 на BlizzCon 2019
04:22 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:BlizzCon 2019: Blizzard вскоре могут представить Diablo 4 и Overwatch 2.

BlizzCon 2018 года стал для компании провалом. Blizzard заинтриговали фанатов новостями о Diablo, но вместо анонса четвертой номерной части показали мобильную Diablo Immortal. На компанию обрушилось много критики и мемов, но в 2019 году выставка может пройти более удачно за счет громких анонсов.

Что известно

Если верить GameRant, в прошлом году инсайдер Metro предсказал появление в Overwatch героини Аше. В этот раз геймеров ждет анонс покрупнее. По словам инсайдера, Blizzard планирует рассказать об Overwatch 2. Новая часть MOBA-шутера может получить не только PvP-режим, но и сюжетный PvE-режим. К тому же, по словам инсайдера, в Overwatch 2 появится система уровней, которая будет менять «некоторые способности» персонажа.

 

BlizzCon 2019 не обойдется и без новостей о Diablo. Если верить Metro, то Blizzard наконец-то анонсирует Diablo 4, а также ремастер Diablo 2.

 

По словам инсайдера, информация попала к нему от того же источника, который рассказал ему об Аше. В то же время до официального подтверждения написанное стоит воспринимать как слух.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Blizzard, Diablo, Overwatch, Diablo Immortal.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
02 Вызов скорой помощи: что нужно знать
03 В NASA зафиксировали приближение астероида к Земле
04 Первые 50 дней: в Минобразовании тоже поделились достижениями
05 Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Египте обнаружено 30 саркофагов с мумиями (Фото)
В Египте обнаружено 30 саркофагов с мумиями (Фото)
Новак оправдал себя в суде о якобы ложном декларировании
Новак оправдал себя в суде о якобы ложном декларировании
Туск сообщил, что получил письмо от Джонсона об отсрочке Brexit
Туск получил письмо от Джонсона об отсрочке Brexit
Чем полезны финики: уникальные и лечебные свойства (Фото)
Чем полезны финики: уникальные и лечебные свойства (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь