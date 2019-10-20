Samsung прекращает поддержку проекта Linux on DeX (Фото)

Новости технологии:В конце прошлого года компания Samsung выпустила приложение Linux on DeX для смартфонов и планшетов.

Linux on DeX позволяет запускать на гаджетах десктопную операционную систему Ubuntu. Не прошло и года - и компания решила закрыть этот проект.

Что случилось

Samsung разослала всем участникам тестирования Linux on DeX письма, в которых сообщила о прекращении бета-тестирования приложения. Устройства под управлением Android 10 больше не будут поддерживать это ПО.

"Спасибо за поддержку Linux on DeX Beta. К сожалению, мы объявляем об окончании бета-программы и о прекращении ее поддержки в будущих выпусках ОС. Возможность запуска Ubuntu не будет поддерживаться на Android 10 Beta", - отметили представители Samsung.

Почему проект решили закрыть - в компании не уточняют, но Linux on DeX не пользовалось особым успехом.

В любом случае, теперь любителям Linux on DeX (если таковы есть) придется оставаться на Android Pie.